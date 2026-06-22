Las autoridades sanitarias de Bariloche confirmaron un nuevo caso de hantavirus en la ciudad. Se trata de la esposa de un paciente que había permanecido internado por la enfermedad semanas atrás y que ya había recibido el alta médica. La mujer se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ramón Carrillo, donde permanece bajo observación estricta, aunque con un estado general considerado estable.

Según informó el centro de salud, la paciente había cumplido con el período de aislamiento preventivo de 21 días dispuesto para los contactos estrechos de casos confirmados. Durante ese lapso no presentó síntomas compatibles con la enfermedad y tampoco se detectaron signos que hicieran sospechar un contagio.

Tras finalizar el aislamiento, la mujer no retomó inmediatamente sus actividades habituales. Con el paso de los días comenzó a presentar un cuadro clínico que inicialmente fue atribuido a una infección urinaria. Sin embargo, posteriormente aparecieron otros síntomas como fiebre, dolores musculares y tos, lo que llevó a los profesionales de la salud a activar nuevamente los protocolos epidemiológicos.

Ante la evolución del cuadro, se realizaron estudios de laboratorio específicos que finalmente confirmaron el diagnóstico de hantavirus. Una vez obtenido el resultado positivo, las autoridades sanitarias dispusieron su internación en terapia intensiva para realizar un seguimiento permanente y actuar rápidamente ante cualquier complicación.

Desde el Hospital Ramón Carrillo remarcaron que la paciente permanece en observación por precaución y señalaron que su estado general es estable. Paralelamente, equipos de Epidemiología iniciaron las tareas de control de foco y seguimiento de las personas que pudieron haber mantenido contacto estrecho con la mujer durante los días previos al diagnóstico.

El caso genera atención entre los especialistas debido a que el esposo de la paciente había sido diagnosticado con hantavirus unos 45 días atrás y ya había recibido el alta médica. Las autoridades sanitarias analizan las posibles vías de contagio y mantienen activa la vigilancia epidemiológica para descartar nuevos casos relacionados.

El hantavirus es una enfermedad viral que en la región andina suele estar asociada al virus Andes, una variante que excepcionalmente puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho, además de la vía tradicional vinculada a roedores silvestres infectados. Por ese motivo, cada caso confirmado activa protocolos especiales de rastreo y seguimiento sanitario.