Un control vehicular realizado en el departamento 25 de Mayo terminó con el secuestro preventivo de una motocicleta cuyo número de motor presentó signos de adulteración. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 10° junto con personal de la División Caminera del D-7, quienes detectaron la irregularidad cuando intentaron verificar la procedencia del rodado.

El operativo se desarrolló durante la jornada de este miércoles en inmediaciones de Ruta 270 y calle 3. En ese lugar, los policías entrevistaron a una mujer de apellido Álvarez, quien circulaba en la motocicleta de 110 cilindradas, de color negro y sin dominio colocado.

Durante el control, los efectivos le solicitaron la documentación correspondiente para circular con el vehículo. Según informaron desde la fuerza, la conductora manifestó que no contaba con la documentación reglamentaria del rodado.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a verificar los números identificatorios de la motocicleta con el objetivo de realizar una consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y determinar si el vehículo registraba algún pedido de secuestro.

Sin embargo, antes de completar esa verificación, los efectivos advirtieron una irregularidad en la numeración del motor. El número identificatorio presentaba signos de haber sido limado, por lo que no se encontraba en condiciones normales de lectura.

La alteración de uno de los principales elementos de identificación del rodado generó la sospecha de que la motocicleta podía estar relacionada con algún hecho ilícito. No obstante, al momento del procedimiento no se estableció que el vehículo fuera producto de un robo, por lo que se inició una investigación destinada precisamente a determinar su procedencia.

A raíz del hallazgo, el personal policial mantuvo comunicación telefónica con el operador de turno del Sistema Acusatorio y puso en conocimiento de la situación al ayudante fiscal que se encontraba de turno, identificado como el doctor Cerutti.

Por directivas del funcionario judicial, se dispuso el inicio de un legajo de investigación bajo la carátula "Actuaciones para establecer procedencia", con intervención de la UFI Genérica.

Además, la mujer que circulaba en la motocicleta quedó vinculada a las actuaciones, mientras los investigadores avanzaron con las medidas legales correspondientes para establecer de dónde provenía el rodado y determinar si existía alguna denuncia o requerimiento judicial relacionado con el vehículo.

El procedimiento permitió retirar la motocicleta de circulación de manera preventiva y dejarla a disposición de la investigación. Ahora, las pericias y las consultas en los sistemas correspondientes deberán permitir determinar si la numeración original del motor pudo ser establecida y si el rodado estuvo vinculado anteriormente con algún delito.