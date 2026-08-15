Personal policial realizó un operativo de entrevista vehicular y de personas en jurisdicción de la Comisaría Décima y detectó una motocicleta de 110 cc que circulaba sin chapa patente y cuyos números de motor presentaron signos de adulteración. Al consultar el número de chasis en el sistema SIFCOP, los efectivos constataron que estaba asociado a una motocicleta marca Maverick.

El procedimiento se desarrolló durante una serie de controles preventivos que fueron realizados en conjunto por efectivos de la Comisaría Décima y personal de la Dirección D-7. En ese contexto, los uniformados procedieron a entrevistar a un hombre de apellido Andrada, oriundo del departamento, quien circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc, sin marca visible y sin chapa patente.

La moto había sufrido múltiples modificaciones además del número de motor.

Durante la entrevista, los policías solicitaron al conductor la documentación correspondiente del rodado. Según el informe policial, el hombre manifestó que no contaba con la documentación requerida, por lo que los efectivos avanzaron con una inspección de la motocicleta para establecer su procedencia y verificar sus características identificatorias.

Fue entonces cuando los uniformados observaron una irregularidad en la numeración del motor. Los números presentaron signos de adulteración mediante golpes, aunque no se advirtieron marcas compatibles con un limado. La situación generó sospechas sobre la identificación original del vehículo y motivó una verificación más exhaustiva.

Durante la inspección, el personal policial logró visualizar el número correspondiente al chasis. Con ese dato se realizó una consulta a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), con el objetivo de establecer a qué vehículo se encontraba asociado.

La consulta arrojó que la numeración del chasis estaba vinculada a una motocicleta marca Maverick. Esa información fue incorporada a las actuaciones iniciadas a partir del procedimiento de control y motivó la intervención de la Justicia para determinar el origen y la situación registral del rodado.

Ante la situación detectada, los efectivos mantuvieron comunicación telefónica con el doctor Emiliano Usin, ayudante fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, quien fue interiorizado sobre las circunstancias del procedimiento y dispuso las medidas que debían cumplirse.

El funcionario judicial ordenó que se iniciara un legajo de investigación bajo la carátula de “Actuaciones Investigativas”. Además, dispuso que se confeccionara el acta de procedimiento correspondiente y que se realizara un informe técnico sobre la motocicleta para dejar constancia de sus características y de las irregularidades detectadas en sus elementos identificatorios.

En cuanto al conductor, identificado por su apellido como Andrada, se dispuso que fuera notificado de que quedó vinculado al legajo de investigación. Las actuaciones continuaron con las medidas ordenadas por la autoridad judicial y, una vez finalizadas, fueron remitidas a la UFI Genérica de turno para la continuidad de la investigación.