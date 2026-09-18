Un hombre fue detenido en el departamento Angaco luego de una investigación que detectó la presunta comercialización ilegal de animales de fauna silvestre a través de WhatsApp. El procedimiento fue realizado por personal de la División Policía Rural y terminó con el secuestro de varias aves autóctonas, un quirquincho o mulita y elementos utilizados para mantener a los animales en cautiverio.

La investigación comenzó el 16 de septiembre, cuando efectivos de la Brigada de la División Policía Rural detectaron que un ciudadano de apellido Elizondo ofrecía mediante la aplicación de mensajería WhatsApp distintos ejemplares de fauna silvestre y aves para su venta.

A partir de esa información, los investigadores reunieron elementos que permitieron avanzar con las actuaciones y solicitaron una orden de allanamiento para ingresar al domicilio vinculado con la investigación.

Una importante cantidad de aves eran ofrecidas para la venta a través de Whatsapp.

El procedimiento fue autorizado en el marco de una causa por una presunta infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, normativa relacionada con la conservación y protección de la fauna. La investigación quedó bajo la intervención del Juzgado de Paz Letrado de Angaco.

Con el mandato judicial en mano, los efectivos de Policía Rural realizaron el allanamiento en la vivienda señalada y obtuvieron resultado positivo. Durante la requisa encontraron distintos ejemplares de fauna silvestre que, de acuerdo con las actuaciones, permanecían en condiciones que infringían la normativa vigente.

Entre los elementos secuestrados se encontraron varias jaulas utilizadas para mantener a los animales y diferentes aves autóctonas. Además, los policías hallaron un quirquincho, que también fue incorporado al procedimiento por tratarse de un ejemplar de fauna silvestre protegido por la legislación.

El operativo permitió avanzar con la investigación sobre la presunta comercialización ilegal de estos animales. La información que había originado las actuaciones indicaba que los ejemplares eran ofrecidos para la venta mediante WhatsApp, una modalidad que quedó bajo análisis de los investigadores.

Tras el procedimiento, Elizondo fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 20° de Angaco, donde quedó alojado a disposición del juzgado interviniente.

Las aves, el quirquincho y los demás elementos secuestrados quedaron vinculados a las actuaciones iniciadas por la presunta infracción al artículo 206 de la Ley 941-R. La causa continuó bajo la órbita del Juzgado de Paz Letrado de Angaco, que debía determinar las medidas correspondientes.

De esta manera, la investigación iniciada a partir de publicaciones y ofrecimientos realizados mediante WhatsApp derivó en un allanamiento, la aprehensión de un hombre y el secuestro de distintos ejemplares de fauna silvestre y elementos utilizados para su cautiverio.