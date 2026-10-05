Detención inmediata y captura internacional: la situación de Facundo Moyano

La periodista Paula Varela reveló que la Justicia argentina analiza medidas drásticas contra Facundo Moyano tras confirmarse su viaje a España junto a Candela Arizaga. El desplazamiento del dirigente sindical al exterior encendió las alarmas en los tribunales locales, donde consideran que la situación representa un incumplimiento grave de las restricciones vigentes.

La información fue brindada en Lape Club Social Informativo, donde la panelista detalló la indignación de los magistrados al ver las imágenes de la pareja en Europa. Según explicó la comunicadora, las autoridades judiciales se sintieron burladas ante la exposición pública del ex diputado nacional en territorio extranjero.

Durante la transmisión, Varela citó de manera textual las advertencias que le transmitieron desde los tribunales respecto al futuro procesal del dirigente. "Me están diciendo de la Justicia argentina que mientras él está en España con Candela infringiendo la ley, la Justicia está pensando en dar una orden de detención al juzgado y, en el momento que llegan al aeropuerto, ser detenido por lo que está haciendo", indicó al aire.

La situación podría volverse aún más compleja si el retorno al país se demora más de lo estipulado por las autoridades que siguen el expediente. La periodista agregó más precisiones sobre los plazos que maneja el tribunal para tomar una determinación definitiva. "Si no vuelve el 12, se expide captura internacional. Me dicen de la Justicia porque pregunté qué pasaba si no volvía el 12", señaló la panelista.