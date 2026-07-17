Detenidos, pérdidas millonarias y 35 incendios en San Juan tras el Zonda

El viento Zonda provocó una de las jornadas más complejas del año en San Juan, con 35 incendios que afectaron distintos departamentos, provocaron pérdidas millonarias, la muerte de animales y terminaron con cuatro personas detenidas. El jefe de Bomberos, Rubén Castro, confirmó el balance y advirtió que gran parte de los focos se originó por quemas de pastizales realizadas de manera intencional durante las condiciones climáticas extremas.

"Esta no es la manera de limpiar los campos. Algunas personas buscan ahorrar dinero utilizando el viento para quemar pastizales, pero terminan provocando daños a vecinos que no tienen ninguna responsabilidad", expresó Castro en radio Sarmiento. Además, agregó: "Estas prácticas están prohibidas y generan consecuencias muy graves para toda la comunidad".

Rawson fue el departamento con mayor cantidad de intervenciones, especialmente en la zona de Médano de Oro, donde el cuartel local debió recibir apoyo permanente del Cuartel Central para combatir al menos nueve incendios de gran magnitud. También hubo importantes focos en Pocito, Jáchal, Valle Fértil y Calingasta.

"Fue una jornada muy intensa. Las dotaciones trabajaron sin descanso junto con los bomberos voluntarios y los camiones cisterna hasta la madrugada para controlar todos los incendios", señaló el jefe de Bomberos.

Los mayores daños

Uno de los siniestros más graves ocurrió sobre calle Alfonso XIII, entre calles 12 y 13, donde el fuego alcanzó unas ocho propiedades.

"Fue el incendio más complejo de toda la jornada. Las llamas afectaron tres viviendas, un taller de chapa y pintura y provocaron pérdidas materiales muy importantes", detalló Castro.

En ese sector se incendiaron cinco vehículos —tres autos, un camión y una camioneta—, además de una cabaña, cierres perimetrales y distintos sectores de fincas productivas. Tampoco hubo personas heridas ni intoxicadas, aunque sí importantes pérdidas de animales.

"En ese incendio murieron 20 gallinas y tres perros. Afortunadamente no tuvimos víctimas entre las personas, pero el impacto fue muy fuerte", lamentó.

Detenidos y causas judiciales

Las autoridades confirmaron que cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia por realizar quemas durante el Zonda. Tres fueron detenidas en Jáchal y una en Médano de Oro.

"Los infractores fueron sorprendidos iniciando fuego en condiciones totalmente prohibidas y se les iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción al Código de Faltas", indicó Castro.

El funcionario explicó que todavía continúan las pericias para determinar el origen definitivo de cada incendio, aunque sostuvo que la principal hipótesis apunta a quemas intencionales para limpiar campos. Mientras tanto, los relevamientos continúan para establecer la cantidad total de hectáreas afectadas, además de los daños ocasionados en cultivos, maquinaria agrícola, tendidos eléctricos, postes y canales pertenecientes a Hidráulica.