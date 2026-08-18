Una ciudadana argentina de 30 años, identificada como Rosa Micaela Kipildor, fue detenida en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, tras intentar ingresar a Japón con más de un kilo de cocaína distribuido en su aparato digestivo. La mujer había arribado a la capital japonesa en un vuelo procedente de Londres.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de Aduanas durante los controles de rutina en la terminal aérea. Tras notar un comportamiento sospechoso en la pasajera, las autoridades ordenaron su traslado a un centro médico. En el hospital, los exámenes de rayos X revelaron la presencia de 101 cápsulas alojadas en su estómago.

Logística, modalidad y valor de la sustancia

Los envoltorios extraídos mediante intervención médica presentaban una forma capsular de aproximadamente 5,2 centímetros de largo, fabricados con una doble capa de plástico y caucho negro para prevenir filtraciones letales en el organismo.

En total, el cargamento arrojó un peso de 1,01 kilos de cocaína, con un valor estimado en el mercado ilegal minorista japonés de 152.160 dólares.

Tras ser dada de alta, Kipildor quedó imputada por infracciones a la Ley de Control de Drogas y a la Ley de Aduanas. Ante la Policía Metropolitana de Tokio, la detenida reconoció la maniobra y aportó detalles sobre el esquema de reclutamiento:

Monto prometido: $7.000 dólares como contraprestación tras la entrega.

Captación: Afirmó haber sido contactada en un festival en Argentina por una mujer, quien luego la derivó con un nexo masculino para la logística.

Origen de la droga: Declaró haber ingerido los paquetes en Brasil antes de iniciar el trayecto aéreo hacia Asia.

Las fuerzas de seguridad japonesas buscan identificar al proveedor en territorio brasileño y al receptor final en Japón, evaluando si el procedimiento responde a un caso aislado o a una red organizada de tráfico internacional entre Sudamérica y Asia.

Estrictos controles en Japón y antecedentes en la región

Japón mantiene una postura de tolerancia cero frente al narcotráfico. Durante el año 2025, el país registró 415 arrestos vinculados a la tenencia y tráfico de cocaína, en un contexto de incremento en la circulación de estupefacientes dentro de sus fronteras.

El caso de Kipildor registra un precedente cercano en el continente asiático con otra ciudadana argentina. En marzo de 2025, Eleonora García (46 años) fue interceptada en el aeropuerto Ngurah Rai de Bali, Indonesia, transportando 244 gramos de cocaína dentro de su cuerpo desde Dubái.

García fue juzgada y condenada a siete años de prisión, mientras que su nexo y destinatario, el ciudadano británico Elliot James Shaw (50 años), recibió una pena de cinco años y medio de cárcel más una multa equivalente a más de 61.000 dólares. Ambos expedientes están siendo analizados por los investigadores internacionales para rastrear posibles conexiones operativas.