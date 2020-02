Detienen a un hombre mientras violaba a su ex pareja en Santa Fe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un hombre de 42 años fue detenido cuando violaba a su ex pareja en la casa de ella en la ciudad santafesina de Puerto General San Martín, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho se registró ayer cerca de las 15 en el barrio Petróleo de la mencionada localidad de la provincia de Santa Fe, situada a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario.



Según indicaron voceros de la fuerza de seguridad local, la aprehensión fue llevada a cabo tras las denuncias de familiares y vecinos de la víctima, que alertaron al teléfono de emergencias 911 sobre los movimientos del hombre, identificado como Néstor Fabián, quien ya había sido denunciado por violencia de género y tenía una prohibición de acercamiento.



A raíz de los llamados, personal de la comisaría 5ta. golpeó a la puerta del domicilio en varias oportunidades hasta que, al no recibir respuesta, decidió derribarla, con la aprobación de un familiar de la mujer.



Una vez adentro los efectivos lograron detener a Fabián, quien se encontraba desnudo junto su ex pareja, que presentaba signos de haber sido golpeada y se hallaba "con extremo pánico", agregaron las fuentes.



El hombre fue puesto a disposición del fiscal de la causa, Leandro Lucente, quien ordenó que continúe detenido, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Granaderos a Caballo, en la ciudad vecina de San Lorenzo, donde fue atendida y recibió los tratamientos de rigor.