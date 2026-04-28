Un operativo policial en Rawson culminó con la detención de un hombre de 38 años que había acudido a su lugar de trabajo portando un arma de fuego sin la documentación correspondiente. El procedimiento se realizó en una oficina ubicada sobre calle Mendoza Sur, donde se concretó una requisa en el marco de una investigación judicial.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, junto a personal de Comisaría 6ª, quienes actuaron bajo una orden emitida por la jueza Flavia Gabriela Allende. La medida formaba parte de una causa en curso.

Durante la inspección del lugar, los uniformados encontraron el arma dentro de un mueble con dos cajones, situado en el sector noroeste de la oficina. El hallazgo confirmó la presencia del arma en el ámbito laboral del sospechoso.

Al ser consultado por la procedencia del arma y la documentación, el hombre indicó que le había sido prestada por un amigo y reconoció que no contaba con los papeles legales exigidos.

El detenido fue identificado como Sarmiento Escoda, quien quedó aprehendido en el lugar. Posteriormente, por disposición de la Dra. Blanca Virginia, se activó el Procedimiento Especial de Flagrancia, por lo que el caso avanzará bajo ese régimen judicial mientras se investigan las responsabilidades correspondientes.