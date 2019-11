Detienen a un joven acusado de haber asesinado a un hombre delante de su familiar para robarle

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un joven de 18 años fue detenido hoy acusado de haber participado en el crimen de un hombre, asesinado el viernes último de un balazo delante de su esposa e hijos cuando quiso evitar el robo de su auto a la salida de un cumpleaños, en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, informaron fuentes policiales.



En tanto, familiares y amigos de la víctima, identificada como Elvio Ramón Vera (32), marcharon esta tarde para pedir "justicia" por el crimen y para que detengan a los presuntos cómplices del sospechoso apresado hoy, conocido como "Mentirita".



"Hoy hubo un detenido pero necesitamos que atrapen a los que faltan porque no fue él solo, a mi hermano no lo vamos a tener más, queremos que paguen por lo que hicieron", dijo Delia Vera, hermana del hombre, al canal Crónica Televisión.



Es que efectivos de la comisaría este 3ra. de Ciudad Evita apresaron esta mañana a "Mentirita" en inmediaciones de una vivienda ubicada en la mencionada localidad del partido de La Matanza.



"Mis sobrinos vieron todo, lo mataron delante de sus hijos, dejó una familia destruida", expresó la hermana de la víctima, quien tenía una nena de 10 años y un niño de 6.



Su familia y amigos se movilizaron esta tarde con pancartas que decían "Justicia por Elvio" y con fotos del sindicado "asesino", el cual era conocido por cometer robos en el barrio.



"Él solamente trató de defender a su familia y a estas basuras no les importa nada. Trató de sacar a su familia que estaba adentro del auto", señaló un amigo de Vera.



Según el hombre, la víctima salió de un "cumpleaños familiar cuando esta basura lo increpó en la calle para robarle el auto y arriba estaba su familia".



"En este momento Elvio estaba sin trabajo por la situación del país pero siempre se la rebuscaba para tener bien a su familia", destacó el amigo.



El crimen del hombre, de nacionalidad paraguaya, ocurrió el viernes último en Las Orquídeas y Los Crisantemos del barrio 22 de enero, donde había ido con su esposa e hijos a un cumpleaños.



Los familiares ascendieron a su Fiat Grand Siena blanco y, en ese momento, un delincuente armado lo interceptó con fines de robo.



El asaltante efectuó un disparo que impactó en el tórax, tras lo cual se llevó el rodado luego que sus hijos y la mujer habían descendido.



La víctima fue trasladada de urgencia en un auto particular al hospital Balestrini, donde llegó muerto a raíz de las lesiones sufridas.



El personal policial encontró luego el Siena abandonado y el fiscal Claudio Fornaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, comenzó a investigar el crimen.