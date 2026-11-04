Un control policial realizado durante la noche del lunes en Rawson permitió detectar que una mujer de 33 años tenía un pedido de captura y detención vigente solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, en una causa vinculada con presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737 y al artículo 303 del Código Penal. La mujer circulaba junto a un hombre de 44 años y ambos fueron trasladados a la Comisaría 25ª.

El procedimiento se realizó el 2 de noviembre, alrededor de las 23.30, en la intersección de calles Doctor Ortega y Río de la Plata. En ese sector, efectivos de la División Comando Sur y de la Motorizada 2 realizaban recorridas preventivas cuando observaron a dos personas que caminaban por la zona mientras llevaban una motocicleta a la par.

Los uniformados decidieron entrevistarlos para consultar sobre la procedencia del rodado. Sin embargo, según el informe policial, ambos se mostraron ofuscados ante las preguntas y adoptaron una actitud nerviosa. Incluso, la mujer intentó retirarse del lugar, por lo que los efectivos solicitaron apoyo para controlar la situación.

El hombre que acompañaba a Morales no tenía causa penal vigente pero se le inició un acta de infracción por la moto.

Ante la imposibilidad de establecer inicialmente la procedencia de la motocicleta, los policías solicitaron los datos personales de ambos. La mujer se identificó como Marianela Morales, de 33 años, domiciliada en Villa San Damián, Rawson, mientras que el hombre es de apellido Fábrega, de 44 años, también residente en ese departamento.

A partir de los datos aportados, el personal realizó una consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). El resultado arrojó que Marianela Morales registraba un pedido de captura y detención emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.

La medida correspondía a una causa cuya carátula principal mencionaba al imputado César David Calívar y otros, por presuntas infracciones a la Ley 23.737 y al artículo 303. El requerimiento judicial tenía fecha del 13 de mayo de 2021 y permanecía vigente al momento del procedimiento.

Frente a ese resultado, los efectivos procedieron a la aprehensión de la mujer y trasladaron también al acompañante hasta la Comisaría 25ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

La moto secuestrada presentó irregularidades en su documentación.

Durante el mismo operativo, los policías intervinieron sobre la motocicleta que trasladaban. Se trató de una Motomel de 110 centímetros cúbicos, que circulaba sin sus plásticos y tenía colocado el dominio 571-IGN. Debido a las irregularidades detectadas, el rodado fue radiado de circulación y se labró el acta de infracción 610479 por presuntas faltas a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R.

Por esta última situación tomó intervención el Tercer Juzgado de Faltas. En tanto, las actuaciones por el pedido de captura quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal. El procedimiento se registró en la Comisaría 25ª, donde intervino el oficial ayudante Agustín Quinteros.