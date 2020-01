Detienen en Bolivia a una mujer que iba a viajar a Argentina con 100.000 dólares sin declarar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una mujer fue detenida hoy en el aeropuerto boliviano de El Alto cuando esperaba abordar un vuelo con destino a Argentina y llevaba 100.000 dólares sin declarar en su equipaje, lo que llevó al gobierno de facto que lidera Jeanine Áñez a acusarla de pretender financiar las actividades políticas del ex presidente Evo Morales.



La mujer, identificada como María P.A., fue presentada ante la prensa por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró que la detenida tenía un vínculo laboral con Juan Ramón Quintana", ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Morales, acusado por el gobierno de facto de múltiples delitos y asilado en la residencia de México en La Paz.



Pero esa versión fue rechazada de plano y a los gritos por la apresada, quien incluso aseguró que había sido perjudicada por el gobierno de Morales, quien fue forzado a renunciar el pasado 10 de noviembre en medio de protestas populares y advertencias de los mandos militares.



"Ministro, es falso, yo no lo conozco a Ramón de la Quintana. No es justo, no lo conozco", se defendió la mujer antes de ser ingresada a la conferencia de prensa que ofrecía Murillo.



“Quiero decirles -explicó luego- que no tengo nada con Juan Ramón Quintana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS. Me han pedido que sea militante y yo he renunciado por eso al Ministerio de Trabajo y un año me han cerrado las puertas para todos los que hemos trabajado para ese gobierno”, relató el diario La Razón.



Por el contrario, sostuvo que el dinero no declarado iba a ser utilizado “para pagar sueldos, viáticos y hotel" de las personas que trabajan en Argentina" y que se relacionan con trabajos de auditoría.



Según Murillo, la mujer trabajaba en la filial de la venezolana PDVSA en Bolivia, que depende del Gobierno de Venezuela y que, a su juicio, "ha estado financiando el narcoterrorismo" en Bolivia y en otros países de la región.



Fue entonces cuando la detenida expuso que tenía que hacer pagos a "personal que está trabajando en Pdvsa" y que no declaró el dinero por un error de su parte.



“Yo dije que la Aduana no me iba a entender para qué estaba llevando porque solo piensa que es para negocio y esto no es para negocio”, apuntó.



Pese a que en un principio el ministro Murillo no puso reparos ante las preguntas de los periodistas para la mujer, a medida que avanzó el intercambio el funcionario lo detuvo.



“Yo voy a proteger a la señora porque puede estarse metiendo en problemas por estar hablando demás”, dijo.



"Nosotros presumimos que esto es para financiar el terrorismo, para financiar a Evo Morales", manifestó Murillo una vez terminadas las preguntas.



Después de se renuncia, Evo Morales se marchó a México y luego a Argentina, donde tramita un asilo político



El ex ministro Quintana, acusado de múltiples delitos relacionados con su función durante el gobierno Morales, está alojado en la residencia mexicana de La Paz y las autoridades de facto le niegan un salvoconducto para salir de Bolivia.