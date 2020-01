Detienen en Brasil a un prófugo de la cárcel de Paraguay tras la fuga de más de 70 presos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La policía brasileña capturó hoy en Matto Grosso do Sul a uno de los más de 70 presos que se fugaron de un presidio de Paraguay, mientras la frontera continúa bloqueada por retenes para impedir el ingreso de los prófugos, pertenecientes a la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).



El Departamento de Operaciones de Fronteras arrestó a un brasileño de 30 años que cumplía condena por tráfico de drogas en el reclusorio de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, donde ayer ocurrió la espectacular fuga.



De los prófugos, cuarenta son brasileños, miembros del PCC, la organización delictiva más poderosa de Brasil, con actuación en Paraguay, Bolivia y otros países de la región.



El ministro de Justicia y Seguridad Pública brasileño, Sergio Moro, informó que "estamos trabajando con las autoridades estaduales para impedir la entrada a Brasil de los criminales que huyeron de Paraguay".



"Estamos a disposición de Paraguay para recapturar a esos criminales, Paraguay ha sido un gran aliado en la lucha contra el crimen", agregó el funcionario, citado por Ansa.



Los internos se escaparon este domingo por un túnel de más de 20 metros pero no se descarta que algunos se hayan dado a la fuga la semana pasada por el portón de ingreso al reclusorio, informó el Ministerio de Interior.



Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, han formalizado una serie de acuerdos para la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.



Las autoridades de Mato Grosso do Sul ordenaron el despliegue de unos 200 policías, mientras el área fronteriza es sobrevolada por helicópteros.



"Presumimos que son pocos los que están del otro lado (en Brasil) la mayoría todavía está en territorio nacional", sostuvo el ministro del interior paraguayo, Euclides Acevedo.