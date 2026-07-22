Un hombre de 29 años que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido durante un allanamiento realizado en el departamento Pocito. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, quienes lograron capturarlo en las primeras horas de este miércoles.

Fuentes policiales informaron que el operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio Teresa de Calcuta, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación. Durante el procedimiento, los policías detuvieron a Vildozo, quien tenía una orden de captura vigente luego de que la Justicia revocara el beneficio de salidas transitorias que se le había otorgado mientras cumplía una condena.

Tras concretarse la detención, y siguiendo las directivas impartidas por el juzgado interviniente, Vildozo fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo la condena que le había sido impuesta.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento fue llevado adelante por personal especializado de la Unidad de Apoyo Investigativo, que trabajó para localizar al prófugo y ejecutar la orden judicial sin que se registraran incidentes durante el allanamiento.