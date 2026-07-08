Detuvieron a 20 personas en el festejo del triunfo de la Selección

La clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 generó una ola de entusiasmo en San Juan que no terminó de la mejor manera en el corazón de la capital. Cientos de personas se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para festejar la victoria frente a Egipto, pero la jornada cerró con un importante operativo de seguridad. Según detallaron fuentes oficiales, se registraron desmanes y corridas provocados por grupos que alteraron la tranquilidad del encuentro.

Como resultado de los disturbios, la Policía de San Juan informó que 20 personas fueron aprehendidas en las inmediaciones del paseo céntrico. Entre los detenidos se encuentran 17 hombres y tres mujeres, quienes fueron trasladados a distintas dependencias tras ser interceptados durante los incidentes.

El despliegue de los efectivos buscó contener los focos de violencia que empañaron lo que originalmente era una fiesta popular por el logro deportivo del equipo nacional.

A pesar de la tensión vivida durante la noche del siete de julio, las autoridades destacaron la eficacia del procedimiento realizado. Desde la fuerza indicaron que el balance operativo fue positivo en términos de seguridad para los agentes y los bienes del Estado.

En este sentido, confirmaron que el procedimiento concluyó "sin novedad" debido a que no se registraron efectivos lesionados ni daños en los patrulleros o en el equipamiento policial utilizado durante la jornada.