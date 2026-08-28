Pablo “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente, fue detenido este viernes por su presunta vinculación con una banda de narcotraficantes. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Investigación Federal de la Policía Federal Argentina y la detención fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La noticia generó repercusión en el mundo del fútbol debido al pasado de Álvarez como uno de los referentes más reconocidos de la hinchada del Rojo.

De acuerdo con la información difundida este viernes, el exjefe de la barra quedó involucrado en una investigación que apunta a una organización dedicada al narcotráfico.

Una investigación que cruza fronteras

Según trascendió, la banda investigada habría tenido operaciones en Argentina, España y Bolivia. La investigación busca determinar el grado de participación que habría tenido Álvarez dentro de esa estructura.

Por el momento, la información oficial sobre el expediente es limitada y la causa continúa bajo investigación judicial. La detención se produjo en el marco de los procedimientos realizados por la Policía Federal.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó públicamente el arresto del histórico barra de Independiente.

Un nombre conocido en el fútbol argentino

Álvarez fue durante años uno de los principales referentes de la barra de Independiente. Su figura estuvo vinculada a distintos episodios relacionados con la vida interna de la hinchada y también con investigaciones judiciales.

En los últimos años, su nombre volvió a aparecer en causas vinculadas a la violencia en el fútbol. En noviembre de 2025 había sido detenido junto a otros integrantes de la hinchada del Rojo en las inmediaciones del estadio Libertadores de América.

Más recientemente, Álvarez se había entregado a la Justicia en el marco de una investigación por una presunta extorsión al entrenador Ariel Holan, acusación que negó a través de su defensa.

Ahora, su nombre vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial, esta vez por su presunta integración a una organización dedicada al narcotráfico. La causa continúa en desarrollo.