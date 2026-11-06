Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió detener a dos ciudadanos brasileños que permanecían prófugos de la Justicia de su país y eran buscados internacionalmente por una causa de homicidio agravado y sicariato. Los sospechosos, de 18 y 20 años, fueron interceptados en pleno centro de San Miguel de Tucumán, donde los investigadores lograron establecer su paradero después de varias tareas de inteligencia criminal.

La pareja, de 18 y 20 años, tenían notificaciones rojas de Interpol y pedidos de captura internacional con fines de extradición. Fueron localizados por la Policía Federal en el centro de San Miguel de Tucumán, luego de tareas de inteligencia y seguimiento.

El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 16, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz. Allí intervinieron efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

La joven de 18 años está vinculada a los mismos delitos que su compañero.

Los detenidos fueron identificados como Kaua Kazahaya de Arruda, de 20 años, oriundo del estado brasileño de Paraná, y Angelina Oliveira da Silva, de 18 años, nacida en Río de Janeiro. Sobre ambos pesaban notificaciones rojas de Interpol, emitidas a requerimiento de las autoridades judiciales brasileñas para lograr su localización, detención y posterior extradición.

De acuerdo con la información vinculada a la investigación, los dos jóvenes también figuraban en un listado de fugitivos de alto interés del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0), una iniciativa de cooperación internacional destinada a identificar y localizar personas buscadas por delitos graves, como homicidio y sicariato (asesinato por encargo).

La investigación comenzó a partir de un requerimiento de cooperación internacional que llegó a través del Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina, para que los prófugos sean localizados en cualquier parte del país, incluso la provincia San Juan. Con esos datos, los investigadores de todo el país, en especial de Tucumán realizaron distintas tareas de análisis de información, inteligencia criminal y seguimientos para establecer dónde podían encontrarse los prófugos.

Esas diligencias permitieron ubicar a los sospechosos en la capital tucumana y organizar el operativo que terminó con sus detenciones. La intervención adquirió relevancia por la gravedad de los delitos que se les atribuyen y por el alcance internacional de la búsqueda.

Después de las aprehensiones, tomó intervención el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez. Desde ese tribunal se dispusieron las medidas judiciales correspondientes para avanzar con los respectivos procesos de extradición hacia Brasil.

Ambos ciudadanos brasileños quedaron a disposición de la Justicia Federal argentina, mientras se desarrollaron las actuaciones necesarias para resolver su situación procesal y concretar los requerimientos de las autoridades del país vecino.

El procedimiento se enmarcó en las tareas de cooperación policial internacional que lleva adelante la Policía Federal Argentina para localizar personas prófugas de otros países y dar cumplimiento a las órdenes de captura emitidas por organismos judiciales extranjeros.