Detuvieron a cinco menores tras una pelea y un robo en Plaza Laprida

Un violento episodio alteró la tranquilidad de la Plaza Laprida este miércoles cuando una gresca entre jóvenes derivó en un robo y personas heridas. La situación comenzó mientras efectivos de la División Policía Ciclística realizaban tareas de prevención en la zona de calles España e Ignacio de la Roza. En ese momento recibieron una alerta por radio sobre un enfrentamiento físico en el espacio verde del centro capitalino.

Al llegar al sitio del conflicto los uniformados divisaron a dos sospechosos que intentaban alejarse. Al notar la presencia policial ambos adolescentes se mostraron nerviosos y trataron de evadir el control. Durante el procedimiento preventivo uno de ellos sacó un teléfono celular del cual no pudo acreditar la propiedad ya que fue incapaz de desbloquear el dispositivo frente a los agentes.

Para profundizar la investigación se sumó al operativo el personal de Raptor. Los efectivos trabajaron junto a la víctima y su madre analizando los registros de las cámaras de seguridad del lugar. Gracias a estas filmaciones y al reconocimiento directo de los damnificados se confirmó la participación de los jóvenes en el hecho. Poco después integrantes del Cuerpo Especial de Vigilancia ampliaron el rastrillaje y capturaron a otros tres implicados.

El operativo policial concluyó con el traslado de cinco menores de edad que quedaron a disposición del Juzgado de Menores. En cuanto a las consecuencias del enfrentamiento un chico de 15 años resultó con un corte en su frente. El herido fue atendido en la misma plaza por médicos del Servicio de Emergencias Médicas 107. La causa fue caratulada inicialmente como robo simple y lesiones leves mientras se completan las pericias legales ordenadas por el magistrado interviniente.