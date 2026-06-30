Cuatro argentinos fueron detenidos en Estados Unidos tras intentar ingresar sin entradas al estadio AT&T de Dallas para presenciar el partido de la Selección Argentina frente a Jordania por el Mundial 2026. Además de afrontar procesos judiciales por su accionar, las autoridades norteamericanas avanzarán con la cancelación de sus visas y, en paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación les aplicó el derecho de admisión por dos años, por lo que ya integran el registro del programa Tribuna Segura.

Los incidentes ocurrieron el sábado pasado en distintos momentos de la jornada, cuando los cuatro simpatizantes intentaron vulnerar los controles de seguridad y acceder al estadio sin tickets válidos. Las maniobras fueron detectadas por el sistema de vigilancia y monitoreadas desde el Centro Internacional de Cooperación Policial, ubicado en Leesburg, Virginia, donde trabajaron de manera coordinada efectivos del FBI, la Policía de Dallas y representantes de la seguridad deportiva argentina.

Mediante el análisis de las imágenes y el cruce con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas, las autoridades identificaron a los involucrados como Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor, Gerardo Nielsen y Federico Llach.

El primero en ser detenido fue Ayala, quien cerca de las 10 de la mañana saltó un vallado perimetral y corrió hacia uno de los accesos principales aprovechando una puerta parcialmente abierta utilizada por voluntarios. Sin embargo, fue detectado por las cámaras de seguridad y arrestado antes de ingresar al estadio.

Una hora más tarde, Campoamor y Nielsen intentaron una maniobra similar. Ambos atravesaron un sector de la puerta G tras superar el perímetro de seguridad, pero fueron interceptados pocos minutos después. En el caso de Campoamor, las autoridades iniciaron un proceso por el delito de Criminal Trespass, una figura contemplada en la legislación del estado de Texas que sanciona el ingreso no autorizado a una propiedad y que puede contemplar penas de hasta seis meses de prisión o multas de hasta 1.000 dólares.

El cuarto implicado fue Federico Llach, quien intentó ingresar detrás de un espectador que sí contaba con una entrada válida. Aprovechó la apertura del molinete para atravesar el acceso empujando al portador del ticket, pero el movimiento fue advertido por el personal de seguridad, que lo redujo y trasladó al centro de detención del estadio. Posteriormente recuperó la libertad, aunque también quedó alcanzado por la cancelación de la visa y la prohibición de asistir a espectáculos deportivos en Argentina.

Las autoridades estadounidenses mantienen un fuerte operativo de seguridad de cara al próximo compromiso de la Selección Argentina en Miami, donde el viernes enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium. El antecedente de los incidentes registrados durante la final de la Copa América y la importante presencia de hinchas argentinos llevaron a reforzar los controles para evitar nuevos intentos de ingreso irregular, mientras continúa la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países para garantizar el normal desarrollo del torneo.