Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos en San Juan, acusados de integrar una banda dedicada al robo de transformadores eléctricos. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Este, que interceptaron a los sospechosos cuando circulaban en un Volkswagen Gol blanco, vehículo que quedó secuestrado para la investigación.

Durante el operativo, los policías también incautaron prendas de vestir que, según la información oficial, tenían restos de aceite resina, una sustancia característica de los transformadores. Ese elemento será analizado para establecer si permite vincular a los detenidos con los robos denunciados.

Los cinco sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su presunta participación en los hechos.

Las prendas, una de las claves de la investigación

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de aceite resina en la ropa secuestrada durante el procedimiento. Se trata de un material asociado a los transformadores eléctricos y que podría aportar indicios para esclarecer los episodios bajo investigación.

Sin embargo, será necesario determinar mediante las pericias correspondientes el origen de esos restos y su posible relación con los hechos denunciados.

Buscan establecer si participaron en otros robos

La investigación continuará para establecer si los cinco detenidos estarían vinculados con otros robos de transformadores registrados en la zona. También se analizarán los elementos secuestrados y el vehículo en el que se desplazaban.

Por el momento, las personas detenidas permanecen a disposición de la Justicia y su eventual responsabilidad deberá establecerse durante el proceso judicial.