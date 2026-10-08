Cuatro personas fueron aprehendidas durante la noche del miércoles en Pocito, luego de ser sorprendidas mientras presuntamente intentaban realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico en la vía pública. El procedimiento se concretó en Villa Paulini y quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en calle Libertad, entre Granaderos e Independencia. Personal de la Comisaría 6ª realizaba tareas de prevención cuando advirtió una situación sospechosa junto a un pilar del tendido eléctrico.

Uno estaba sobre una escalera

Según la información policial, los efectivos observaron a un hombre subido a una escalera que estaba apoyada sobre un pilar del tendido eléctrico ubicado en la vía pública.

El sujeto aparentemente se encontraba realizando una conexión clandestina, mientras otros dos hombres permanecían en la parte inferior de la escalera y lo asistían con la maniobra.

Ante esta situación, los policías se acercaron para entrevistarlos y procedieron a la aprehensión de los tres hombres.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, una mujer llegó hasta el lugar y manifestó ser la propietaria del domicilio al que presuntamente se intentaba realizar la conexión.

La mujer reconoció ante los efectivos que había solicitado a los hombres que realizaran la conexión, por lo que también fue aprehendida.

Cuatro personas quedaron involucradas

Los detenidos fueron identificados como Sánchez, de 20 años; Recabarren Moreno, de 27; Serapio Olivares, de 29; y Casibar, de 37 años.

Según la información proporcionada por la Policía, Casibar quedó en calidad de arresto domiciliario.

El procedimiento fue comunicado a la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y, posteriormente, se dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de hurto.

La investigación quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el intento de conexión clandestina detectado en Villa Paulini.