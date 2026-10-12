Un hombre de 53 años, conocido con el alias de “Cuchillo” Díaz, fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Este en el marco de una causa por robo ocurrido en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un taxi de la empresa Remis Oeste y un teléfono celular que quedaron vinculados a la investigación judicial.

El procedimiento se realizó por orden de la Justicia y contó con la participación del Ayudante Fiscal. La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que busca avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado.

El robo ocurrió en la Ruta 20

El episodio investigado tuvo lugar el 7 de octubre de 2026, sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 13, en la localidad de Las Chacritas.

A partir de las tareas investigativas y por disposición judicial, los efectivos procedieron a detener a Díaz y secuestraron una llave de automóvil como parte de las medidas ordenadas en la causa.

Secuestraron un taxi y un celular

Tras la detención, los investigadores se trasladaron hasta calle Benavídez, donde realizaron una requisa y secuestraron un Fiat Grand Siena blanco con techo amarillo, identificado como taxi de la empresa Remis Oeste.

Además, incautaron un teléfono celular marca ZTE, de color negro, que también quedó incorporado a las actuaciones.

Tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados y quedaron vinculados a la investigación por el robo. Ahora, la Justicia deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar la presunta participación del sospechoso y establecer si los elementos secuestrados aportan pruebas relevantes para esclarecer el hecho.