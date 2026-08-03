Dos hombres fueron detenidos este lunes en Capital, acusados de cometer un robo agravado por escalamiento en un salón de eventos ubicado sobre calle Mendoza 2043 Sur.

Los detenidos. (Gentileza)

El hecho ocurrió durante la tarde en el salón de eventos Le Parc, cuando un vecino observó que dos hombres intentaban sustraer distintos elementos del interior del lugar y escapaban de la escena. De inmediato dio aviso a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos de Comisaría 3ª realizaron recorridas por la zona y lograron localizar a los sospechosos en la intersección de las calles General Acha y Lavalle, donde fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron los objetos denunciados como robados: un televisor de color negro y dos alargues de color blanco.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de apellido Contreras, de 31 años, domiciliado en Villa Néstor Díaz, departamento Rawson, y otro de apellido Torres, quien se negó a brindar sus datos filiatorios.

Ambos quedaron alojados en la sede de Comisaría 3ª y a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia, que continuará con la investigación por el delito de robo agravado por escalamiento.