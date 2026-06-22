Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el marco de una investigación por presunto contrabando de álbumes oficiales del Mundial de Fútbol 2026. La Policía Federal Argentina secuestró más de 2.000 ejemplares que, según las primeras averiguaciones, habrían ingresado al país desde Brasil sin la documentación aduanera correspondiente. La mercadería estaba destinada a su comercialización en la Ciudad de Buenos Aires y fue valuada en aproximadamente 100 millones de pesos.

La investigación comenzó a fines de mayo cuando efectivos del Departamento Delitos Fiscales realizaban controles preventivos sobre la avenida Suárez, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante esos operativos detectaron dos vehículos que transportaban numerosos bultos y decidieron inspeccionar la carga. Al revisar la mercadería encontraron álbumes oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026 identificados con la marca Panini y de origen brasileño. Los ocupantes no pudieron acreditar el ingreso legal de los productos al territorio nacional.

Por orden del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8, la carga fue sometida a verificación por parte de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El conteo determinó la existencia de aproximadamente 2.200 álbumes, cuyo valor comercial ronda los 100 millones de pesos. Como consecuencia, la Justicia dispuso la detención de los involucrados y el secuestro de toda la mercadería.

La causa avanzó posteriormente con allanamientos en un depósito de grandes dimensiones ubicado en Lanús y con inspecciones en una empresa de encomiendas. Allí los investigadores descubrieron una importante cantidad de productos de distintos rubros que también serían de origen irregular. Entre los elementos secuestrados había prendas de vestir, equipos electrónicos, proyectores, notebooks, auriculares, cargadores, aires acondicionados, controles para videojuegos y otros artículos de consumo.

De acuerdo con la Policía Federal, el valor de toda la mercadería incautada durante los procedimientos supera los 190 millones de pesos. Los investigadores sospechan que existía una estructura destinada al ingreso y distribución de productos importados sin cumplir con los controles aduaneros ni con el pago de los tributos correspondientes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal acusados de infringir el Código Aduanero. Mientras tanto, continúan las tareas para determinar el alcance de la organización y establecer si existen más personas involucradas en la maniobra.