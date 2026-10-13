Dos hombres de 29 y 19 años fueron aprehendidos en Pocito, acusados de intentar robar autopartes de un desarmadero ubicado sobre calle Furque, entre Aberastain y Uriburu. El procedimiento permitió recuperar cinco llantas y nueve mecanismos de limpiaparabrisas que fueron reconocidos por el propietario del lugar.

El hecho ocurrió luego de que personal policial fuera comisionado al predio por la presencia de dos sujetos que habrían ingresado con intenciones de sustraer elementos.

Los encontraron con un carro en la calle

Durante las recorridas por la zona, los efectivos llegaron a la intersección de Furque y David Chávez, donde divisaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas en el aviso policial.

Ambos trasladaban un carro que llevaba una llanta en su interior. Cuando los uniformados les preguntaron por la procedencia del elemento, los sospechosos se ofuscaron y terminaron aprehendidos.

Los hombres fueron identificados por sus apellidos como Trigo, de 29 años, y Espejo Álvarez, de 19.

Hallaron más autopartes en un descampado

Tras las aprehensiones, los policías realizaron un rastrillaje en un descampado lindante al desarmadero. Allí encontraron otras cuatro llantas y nueve mecanismos de limpiaparabrisas.

En total, se secuestraron un carro, cinco llantas (dos de aluminio negras, dos negras con gris y una de la marca Chevrolet) y los nueve mecanismos de limpiaparabrisas.

El propietario del desarmadero reconoció los elementos recuperados como de su propiedad. La causa quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los aprehendidos.