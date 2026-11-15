Dos hombres de 36 y 42 años fueron detenidos en Rawson luego de que efectivos policiales los sorprendieran ocasionando disturbios en la vía pública. Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, constataron que ambos registraban pedidos de captura vigentes.

El procedimiento se realizó en calle República del Líbano y Sargento Acosta, cuando personal policial que circulaba por la zona observó a los dos sujetos. Tras identificarlos, los uniformados verificaron que tenían requerimientos judiciales pendientes.

Los pedidos de captura

Uno de los hombres, de 36 años y con domicilio en Villa 11 de Noviembre, en Rawson, registraba un pedido de captura por una causa de lesiones y daño, con fecha del 15 de septiembre de 2025. El otro, de 42 años y domiciliado en el barrio Los Caracoles, tenía un pedido por una causa de lesiones y amenazas, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

Ambos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 25°. La intervención se realizó por infracción a los artículos 98°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.