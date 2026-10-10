Dos hombres mayores de edad que tenían pedidos de captura vigentes fueron detenidos durante distintos procedimientos realizados por efectivos de la Policía Rural en San Juan. Ambos contaban con múltiples antecedentes, entre ellos por delitos contra la propiedad, y quedaron a disposición de la Justicia.

Las detenciones fueron concretadas por personal de la Unidad Rural N°3 Los Médanos, en el marco de tareas de investigación y patrullajes preventivos desarrollados en distintas zonas del departamento. Los uniformados contaban con información previa sobre la situación judicial de los sospechosos, lo que permitió avanzar con su identificación y posterior aprehensión.

Uno de los detenidos fue identificado por su apellido Allende, mayor de edad, quien registra múltiples antecedentes vinculados con delitos contra la propiedad. Tras su captura, quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes.

El segundo aprehendido es un hombre de apellido Olmos, también mayor de edad y con antecedentes policiales, incluidos hechos relacionados con delitos contra la propiedad. En su caso, quedó a disposición de la Oficina de Finalización de Causas del Sistema Mixto.

De esta manera, ambos hombres quedaron bajo la órbita de las autoridades judiciales que habían solicitado sus capturas. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las causas que motivaron las órdenes de detención.