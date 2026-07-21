Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de prevención realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Este en el departamento Caucete. En el procedimiento, la Policía secuestró una pistola con la numeración limada, un cargador, municiones de distintos calibres y la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:56 de este lunes, sobre Ruta Nacional 20, a la altura del 554, entre calles José Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban recorridas preventivas cuando observaron una motocicleta Gilera de 150 centímetros cúbicos, color rojo, en la que circulaban dos hombres.

Los uniformados detectaron que el acompañante viajaba sin casco y que el rodado no contaba con sistema de iluminación. Además, ambos adoptaron una actitud sospechosa al advertir la presencia policial.

Al intentar identificarlos, los ocupantes se negaron a colaborar y se mostraron ofuscados, por lo que los efectivos realizaron una requisa de urgencia. En una bandolera tipo "mariconera" encontraron una pistola marca Ballester Molina calibre 11.25 con la numeración limada, junto con un cargador.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados 18 cartuchos, de los cuales siete eran calibre 11.25 y once calibre 9.19, además de tres vainas servidas calibre 11.25. La motocicleta utilizada por los sospechosos quedó secuestrada como parte de la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Zamora, de 47 años, y Fernández, de 36. Ambos quedaron vinculados a una causa por portación ilegítima de arma de fuego, bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, y permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.