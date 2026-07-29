Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles acusados de intentar robar elementos del interior de un automóvil estacionado frente a una vivienda del barrio Cerro Grande, en el departamento Rawson.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.15, cuando una mujer escuchó ruidos provenientes del exterior de su domicilio. Al asomarse por una ventana, observó a dos hombres dentro de su vehículo, que se encontraba estacionado frente a la casa.

La damnificada dio aviso inmediato a la Policía y efectivos del Comando Sur acudieron al lugar. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados y detenidos a pocos metros.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron una rueda de auxilio, un gato hidráulico y una llave, elementos que los acusados habían extraído del vehículo y dejado al costado del rodado para llevárselos.

La rápida intervención del Comando Sur permitió recuperar los objetos. (Gentileza)

Los detenidos tienen 40 y 28 años y ambos poseen domicilio en el departamento Pocito.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que investiga el hecho bajo la figura de hurto en grado de tentativa