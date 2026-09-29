La muerte de un adolescente de 16 años conmociona a la localidad salteña de Las Lajitas, donde su cuerpo fue encontrado el domingo en una propiedad rural, en inmediaciones de un canal. La víctima fue identificada como Gustavo Ferreyra Gómez.

El hallazgo ocurrió mientras sus familiares buscaban al joven. Tras el aviso, intervino el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien se trasladó hasta el lugar y ordenó una serie de medidas para determinar qué había ocurrido.

En la escena trabajaron efectivos de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones, quienes realizaron los primeros relevamientos y recolectaron elementos que podrían ser importantes para esclarecer el caso. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la ciudad de Salta, donde se realizó la autopsia.

Dos detenidos tras una serie de allanamientos

Con el avance de la investigación, durante la madrugada se realizaron varios allanamientos en distintos puntos de la zona. Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, ambos oriundos de Las Lajitas.

Además, los investigadores secuestraron elementos considerados de relevancia para la causa y que ahora serán analizados por la Justicia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, los dos sospechosos serán imputados provisoriamente por la presunta comisión del delito de homicidio criminis causa, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

La Fiscalía deberá avanzar ahora con las distintas medidas destinadas a reconstruir cómo ocurrió la muerte y determinar qué responsabilidad habría tenido cada uno de los detenidos.

La investigación continúa

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, donde se practicó la autopsia para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Mientras avanza la investigación, los familiares del joven recibieron asistencia y contención por parte de una profesional de la Guardia PsicoSocial del CIF.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron además prudencia en el tratamiento y difusión de la información, debido a que la víctima era menor de edad.

La causa continúa abierta y los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió con Gustavo Ferreyra Gómez antes de que fuera encontrado sin vida y cuál fue la participación que, eventualmente, tuvieron los dos hombres detenidos.