Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo 30 de agosto, luego de que la Policía Comunal de Caucete frustró un robo agravado en una vivienda del Barrio Justo P. Castro I. En el interior del domicilio se encontraban dos mujeres de 76 y 80 años, quienes pidieron auxilio durante el ingreso de los sospechosos.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2:52, cuando personal de la Policía Comunal de Caucete, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Caucete, realizaba recorridas preventivas por distintos sectores del departamento. En ese contexto, los efectivos recibieron a través de la red policial un pedido de intervención proveniente del sistema de emergencias 911.

Los uniformados se dirigieron de inmediato hasta una vivienda del Barrio Justo P. Castro I. Al arribar al lugar, escucharon pedidos de auxilio que provenían desde el interior del inmueble y advirtieron que la puerta principal había sido violentada.

Ante esa situación, los policías ingresaron a la propiedad y encontraron a dos hombres en el interior. Según la información del procedimiento, ambos intentaron escapar, pero fueron alcanzados y aprehendidos por los efectivos antes de que pudieran abandonar el domicilio.

Los detenidos fueron identificados como Gabriel Jesús Flores, de 42 años, domiciliado en el Barrio Felipe Cobas, en Caucete, y Sebastián Favio Retamar, de 43 años, con domicilio en Santa Lucía. Ambos quedaron vinculados al hecho que fue caratulado como robo agravado por efracción.

Durante la intervención, los efectivos recuperaron una importante suma de dinero y distintos objetos que pertenecían a las víctimas. En total, encontraron $1.424.000, además de un teléfono celular marca Samsung, una cartera y un reloj de muñeca.

Las damnificadas fueron dos mujeres de 76 y 80 años que se encontraban dentro de la vivienda al momento del ingreso de los sospechosos. La intervención policial permitió ponerlas a resguardo y recuperar los elementos que habían sido sustraídos durante el episodio.

El procedimiento quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán avanzar con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso a la vivienda y la participación que tuvieron los dos hombres aprehendidos.

La rápida llegada del personal policial comunal tras el aviso del 911 permitió interrumpir el hecho dentro del domicilio, detener a los dos sospechosos y recuperar el dinero y los objetos pertenecientes a las dos adultas mayores.