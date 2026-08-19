Dos hombres de 25 y 21 años fueron aprehendidos en Chimbas luego de una investigación por el robo a mano armada que sufrieron dos adolescentes mientras esperaban el colectivo. Durante uno de los allanamientos, la Policía secuestró un revólver.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el lunes 18 de agosto, alrededor de las 12.30. Dos adolescentes, de 14 y 16 años, se encontraban en una parada de colectivo cuando fueron sorprendidas por un sujeto.

De acuerdo con la denuncia, el hombre las amenazó con un arma de fuego y les sustrajo un teléfono celular. Tras concretar el robo, escapó del lugar.

Personal de la Subcomisaría Cipolletti comenzó con las tareas investigativas en la zona y, a partir de las averiguaciones realizadas, logró individualizar a un hombre de apellido Fernández como el presunto autor del hecho.

Con autorización judicial, los efectivos realizaron allanamientos en domicilios vinculados con la investigación. En una de las viviendas, y luego de que la moradora permitiera el ingreso, encontraron y secuestraron un revólver gris con empuñadura marrón y negra.

Dos aprehendidos durante el operativo

En medio del procedimiento fueron aprehendidos Fernández, de 25 años, y otro hombre de apellido González, de 21, debido a que, según informaron fuentes policiales, entorpecieron el accionar de los efectivos.

Además, los uniformados secuestraron un par de esquís cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Los dos hombres fueron trasladados y quedaron alojados en la Subcomisaría Cipolletti por infracción a la Ley 941-R, a disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

En paralelo, la causa por Robo Agravado por el uso de Arma de Fuego continúa bajo investigación de UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá determinar las responsabilidades en torno al asalto sufrido por las adolescentes.