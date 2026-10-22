Detuvieron a dos jóvenes con marihuana, cocaína y una sustancia que sería éxtasis

Un procedimiento policial en plena Capital de San Juan terminó con dos jóvenes mayores de edad detenidos y el secuestro de tres tipos de sustancias: marihuana, cocaína y una piedra que, tras ser sometida a reactivos químicos, dio positivo para éxtasis, según informó la Policía.

El jefe de la División Policía Ciclística, Rubén Villega, explicó a DIARIO HUARPE que el operativo comenzó en la intersección de Mendoza y 9 de Julio, cuando los efectivos intentaron entrevistar a los ocupantes de un Ford Fiesta. Sin embargo, los jóvenes no acataron la orden policial y escaparon en dirección oeste por calle 9 de Julio.

La fuga terminó en la esquina de Entre Ríos y 9 de Julio, donde los uniformados lograron interceptar el vehículo e identificar a sus ocupantes.

(Foto DIARIO HUARPE)

Qué drogas encontraron durante el procedimiento

De acuerdo con el relato de Villega, durante la requisa preliminar los efectivos encontraron entre las pertenencias de los dos jóvenes un envoltorio con marihuana, cocaína y una piedra de procedencia dudosa.

Esta última sustancia fue sometida a reactivos químicos y, según el jefe policial, el resultado indicó que sería éxtasis. De esta manera, el procedimiento derivó en el secuestro de tres sustancias diferentes, aunque no se informaron cantidades ni pesos de los elementos incautados.

Intervienen especialistas y esperan directivas judiciales

Tras la detención, en el lugar trabajaban efectivos de la División Policía Ciclística, personal de Criminalística y agentes de Drogas Ilegales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Villega precisó que ambos detenidos son mayores de edad y oriundos de la provincia de San Juan. Al momento de sus declaraciones, la Policía aguardaba las directivas de la Justicia Federal para determinar los pasos a seguir y la situación de los jóvenes.

Por el momento, no se difundieron más detalles sobre las cantidades secuestradas ni sobre una eventual imputación. La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho y la situación judicial de los dos detenidos.