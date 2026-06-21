Un hombre de 70 años fue víctima de un robo en su vivienda del barrio Residencial, en Capital. El caso se pudo esclarecer gracias al sistema de geolocalización de su celular. Con esto, la Policía pudo identificar y detener a los presuntos delincuentes.

Fuentes policiales destacaron que el hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando la víctima se encontraba descansando en su domicilio. En ese momento, un joven menor de edad ingresó a la vivienda y lo sorprendió mientras dormía.

De acuerdo con la denuncia, el delincuente lo amenazó con un arma blanca y le sustrajo un celular iPhone 15 Pro de color negro, dinero en efectivo y un reloj marca Amazfit. Tras concretar el robo, escapó del lugar.

Inmediatamente después del episodio, personal de la Comisaría 27° inició las tareas investigativas junto al damnificado. Mediante el sistema GPS del teléfono robado, lograron establecer la ubicación del dispositivo, que señalaba una zona del barrio Aramburu, en Rivadavia.

Con esos datos, los uniformados se dirigieron al lugar y localizaron a dos sospechosos vinculados al hecho. Los detenidos fueron identificados como Salcedo, de 20 años, y un adolescente de 17 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como "Encubrimiento agravado" y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia. En tanto que el menor de edad fue puesto a disposición del Juzgado de Menores, que determinará los pasos a seguir en el marco de la investigación.