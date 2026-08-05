Dos personas fueron detenidas luego de haber sido sorprendidas cuando presuntamente sustrajeron mercadería de dos comercios ubicados sobre calle Mendoza, entre Boulevard Sarmiento y Quiroga, en Capital. El procedimiento comenzó a partir de una aprehensión civil realizada por empleados de uno de los locales y concluyó con la captura del segundo sospechoso cuando intentó escapar en un colectivo de la Red Tulum.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.05, de este martes, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador de turno de Trueno Halcón hacia el mayorista Lorenzo, donde informaron que empleados del comercio habían retenido a una mujer acusada de haber robado distintos productos del establecimiento.

Los propietarios de los negocios damnificados reconocieron la mercadería sustraída como propia.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sentada en el interior del comercio mientras era señalada por los trabajadores como la autora del hecho. Luego realizaron la aprehensión formal e identificaron a la sospechosa como Noelia del Carmen Arrieta, de 42 años, domiciliada en el barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, departamento Rivadavia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron entre las prendas de la mujer tres cajas de caldos Knorr, de 12 unidades cada una, y un pack de talcos Rexona de 12 unidades, productos que fueron reconocidos como propiedad del mayorista.

Mientras avanzaron con las actuaciones, los empleados informaron que la mujer no actuó sola, sino que ingresó acompañada por un hombre que logró escapar antes de la llegada de la Policía.

Sin embargo, pocos minutos después uno de los trabajadores reconoció al sospechoso cuando viajaba a bordo de un colectivo de la Red Tulum. Ante esa situación, varias personas que se encontraban en el lugar lo redujeron hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes concretaron su aprehensión.

Al momento de la detención, el hombre llevaba una bolsa roja con distintos productos en su interior. Entre los elementos secuestrados encontraron tres botellas de fernet Branca, una pieza de queso cremoso marca Colonia y dos latas de crema Nivea.

Posteriormente, los propietarios de los comercios reconocieron la mercadería recuperada. Desde el mayorista Lorenzo identificaron como propios los productos sustraídos, mientras que el dueño del comercio Jaymax también reconoció parte de los elementos hallados en poder del sospechoso.

Tras informar lo ocurrido al Sistema Acusatorio, intervino el cabo Palacios, quien puso el caso en conocimiento del fiscal Jorge Salinas. El funcionario judicial se presentó en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Finalmente, ambos sospechosos quedaron vinculados al Legajo N.º 84/26, caratulado "Hurto simple (dos hechos)", mientras la Justicia continuó con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno en los episodios registrados en los dos locales comerciales.