Detuvieron a dos menores de edad en Chimbas tras robar una moto

Durante la madrugada de este viernes, los adolescentes de 14 y 16 años identificados como los protagonistas de este hecho fueron demorados en el departamento Chimbas luego de abandonar una motocicleta al advertir la presencia policial y resistirse a la aprehensión. El procedimiento se desarrolló cerca de las 04:45 cuando efectivos del Comando Norte realizaban recorridas preventivas por calle Patagonia en dirección de oeste a este.

Al llegar a la intersección con calle Colón, los uniformados visualizaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta que, al notar la presencia policial, arrojaron el rodado sobre la calzada y emprendieron la huida a pie. Sin embargo, a los pocos metros los sospechosos fueron interceptados por el personal actuante tras una rápida intervención en la zona.

Tras la aprehensión, los agentes constataron que se trataba de una motocicleta marca Gilera de 150 centímetros cúbicos de color gris y negro que no tenía dominio colocado. Además, el vehículo presentaba el tambor violentado y faltantes de tapa de tanque, espejos retrovisores, cachas, faro delantero, guiños y plásticos laterales.

Al ser consultados sobre el origen del rodado, los jóvenes no pudieron acreditar la propiedad de la moto ni presentaron documentación alguna que justificara su tenencia. Ante esta situación irregular, las autoridades policiales dieron inmediata intervención al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia para continuar con los pasos legales correspondientes.