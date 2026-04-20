Un violento episodio de inseguridad sacudió las calles de Rawson. Un joven de 19 años que circulaba en su bicicleta por calle O’Higgins fue interceptado por dos delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta Corven Triax. Sin embargo, lo que comenzó como un robo a punta de pistola terminó con los asaltantes por el piso y bajo custodia policial gracias a la resistencia de la víctima.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo cerca de las 23 horas, cuando el ciclista fue abordado en la intersección con calle Las Heras. Los malvivientes, mediante amenazas con armas de fuego, le exigieron la entrega de su teléfono celular y sus pertenencias personales. Tras un forcejeo inicial, los delincuentes lograron hacerse con una mochila que contenía ropa, calzado marca John Foos, un inflador, cargadores, dinero en efectivo y el dispositivo móvil.

Lejos de amedrentarse, una vez que los ladrones intentaron emprender la huida, el damnificado se abalanzó sobre el rodado y provocó la caída de ambos agresores. En medio del tumulto, uno de los delincuentes volvió a exhibir un arma, pero el joven logró quitársela y arrojarla rápidamente a una cuneta para evitar ser herido.

Según el relato aportado a los efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo, se trataba de una pistola pequeña de color gris, con cinta aisladora en la empuñadura y deformaciones en la mira, compatible con un arma de fabricación casera tipo "tumbera".

Tras el alerta, el personal policial llegó al lugar y logró la aprehensión de los dos sospechosos. Para sorpresa de los uniformados, se trataba de dos adolescentes de apenas 17 y 14 años, ambos con domicilio en el Barrio La Estación, en el mismo departamento Rawson.

La víctima, que resultó con algunas lesiones producto del forcejeo y la caída, solicitó ser examinada por personal médico. Por su parte, la causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y quedó bajo la órbita de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación, debido a la edad de los implicados.