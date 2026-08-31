Dos policías federales fueron detenidos en Córdoba acusados de montar un falso allanamiento para ingresar a una vivienda y robar más de $30 millones, además de joyas y otros objetos de valor. La Justicia todavía intenta identificar a otros dos sospechosos que habrían participado de la maniobra.

El hecho ocurrió en una casa del barrio General Pueyrredón, en la zona este de la capital cordobesa. Según la investigación, cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de una Toyota Hilux de la Policía Federal Argentina (PFA). Tres estaban uniformados y llevaban pasamontañas y guantes.

Los sospechosos le aseguraron a la dueña de la vivienda, que se encontraba con sus hijos pequeños, que debían realizar un allanamiento ordenado por la Justicia. Aunque nunca exhibieron una orden judicial, lograron engañarla y entrar a la propiedad.

Una vez adentro, uno de los integrantes del grupo se quedó junto a la familia mientras los demás revisaban la casa. De acuerdo con la denuncia, se llevaron más de $30 millones, joyas y otros elementos de valor. Incluso rompieron una pared mientras buscaban una supuesta caja fuerte que, según los propietarios, no existía.

Antes de escapar, también se llevaron el disco duro donde estaban almacenadas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda.

El engaño quedó al descubierto cuando regresó el dueño de la casa y la familia comenzó a consultar en distintas dependencias para conocer los motivos del procedimiento. Allí descubrieron que ninguna autoridad había ordenado un allanamiento en ese domicilio.

Dos policías detenidos

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal a cargo de Maximiliano Hairabedian. A partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores detectaron el vehículo utilizado y determinaron que se trataba de una camioneta oficial asignada a una brigada de Investigaciones de la PFA.

Además, los registros de geolocalización aportaron nuevas evidencias y se descubrió que el kilometraje de la camioneta había sido adulterado, presuntamente para ocultar que había sido utilizada durante el robo.

Los investigadores identificaron como sospechosos al inspector oficial Matías Mercado y al cabo Emanuel Guardia. Ambos quedaron detenidos y sus teléfonos fueron secuestrados, aunque se descubrió que habían cambiado los dispositivos durante la semana previa.

La investigación continúa para determinar la identidad de los otros dos hombres que habrían participado del falso operativo.