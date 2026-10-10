Dos hombres que cumplían condenas por robo agravado y se encontraban prófugos de la Justicia fueron capturados en San Juan luego de no regresar al Servicio Penitenciario Provincial tras acceder al beneficio de salidas transitorias. Los detenidos, identificados por sus apellidos Tello y Acerbi, eran intensamente buscados por las autoridades y finalmente fueron localizados mediante tareas investigativas.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, quienes iniciaron las averiguaciones tras recibir información sobre dos internos que no habían regresado a la cárcel en los plazos establecidos. Según indicaron fuentes policiales, uno de los hombres estaba vinculado al departamento Albardón y el otro a Rawson.

A partir de diferentes tareas de investigación, los uniformados lograron establecer los domicilios donde residían ambos sujetos. Con esos datos, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, desde donde se emitieron las correspondientes órdenes judiciales para concretar las detenciones.

Una vez localizados, los efectivos procedieron a capturar a Tello y Acerbi. Posteriormente, al corroborar sus antecedentes judiciales, confirmaron que ambos se encontraban cumpliendo condenas por el delito de robo agravado y que habían incumplido las condiciones de sus salidas transitorias al no regresar al establecimiento penitenciario.

Finalmente, por disposición del Juzgado interviniente, los dos hombres fueron trasladados nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberán continuar cumpliendo sus respectivas condenas.