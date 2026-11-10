Dos jóvenes de 21 y 24 años fueron aprehendidos luego de sustraer un cartel de madera de un comercio del departamento Pocito. El procedimiento se concretó tras un operativo de búsqueda realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Territorial (UOT) Calcuta, que lograron localizar a los sospechosos cuando intentaban ingresar a una vivienda para evitar ser interceptados.

El hecho ocurrió en el local Parada 5, ubicado en calle 5 y Gobernador Rojas. Los sospechosos escaparon con el elemento por calle Gobernador Rojas, pero fueron localizados por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y la UOT Calcuta en el barrio Independencia.

Los dos detenidos se habían descartado del objeto robado.

El episodio ocurrió en el local comercial Parada 5, ubicado en la intersección de calle 5 y Gobernador Rojas. Según la información policial, los uniformados tomaron conocimiento del hecho a través de una comunicación radial que alertó sobre la presencia de dos hombres que habían ingresado al negocio y que, al retirarse, se llevaron un elemento que estaba colocado sobre la vereda.

De acuerdo con las características aportadas, uno de los sujetos vestía una remera rosada, pantalón largo y ojotas, mientras que el otro llevaba una camiseta de la Selección argentina. Este último habría sido quien tomó un cartel de madera de aproximadamente un metro de largo antes de escapar junto con su acompañante.

Tras la sustracción, ambos se alejaron por calle Gobernador Rojas en dirección al sur. Con las descripciones recibidas, los efectivos iniciaron recorridas por las inmediaciones para intentar localizarlos.

La búsqueda tuvo resultados cuando los policías llegaron hasta calle Independencia, aproximadamente a 500 metros al oeste de Mendoza, en el barrio Independencia. Allí observaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas durante el requerimiento.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos comenzaron a correr e intentaron ingresar a un domicilio para evitar ser alcanzados. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlos a pocos metros y concretaron ambas aprehensiones.

Los detenidos fueron identificados como Luis Daniel Molina Ocampo, de 21 años, domiciliado en el barrio Independencia, y Cristian Rodrigo Carbajal, de 24 años, con domicilio en el barrio Cooperativa Laprida, en Pocito.

Durante el procedimiento, los policías constataron que ninguno de los dos llevaba consigo el cartel de madera denunciado como sustraído. Por ese motivo, el elemento no pudo ser recuperado en ese momento. No obstante, los investigadores tomaron conocimiento de que el comercio contaba con cámaras de seguridad privadas, cuyas imágenes podrían aportar información para reconstruir lo sucedido.

Una vez controlada la situación, el personal interviniente solicitó directivas judiciales. El ayudante fiscal Mario Quiroga se hizo presente en el lugar, entrevistó a las partes involucradas y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el legajo 119/26, caratulada como hurto, con intervención de la UFI Flagrancia. Los dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer dónde terminó el cartel sustraído.