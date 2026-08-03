Una rápida intervención del Comando Radioeléctrico Central permitió detener a un joven señalado como el presunto autor de un robo arrebato ocurrido en el departamento Capital. La aprehensión se concretó luego de que la propia víctima reconoció al sospechoso por su apodo y aportó datos precisos sobre su identidad y los lugares que frecuentaba.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia y se inició un sumario por el delito de robo arrebato.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 20 horas de este domingo, cuando personal del Comando Central fue alertado por un hombre que manifestó haber sido víctima de un ilícito en la intersección de avenida Benavídez y calle Catamarca.

El damnificado relató a los efectivos que el autor del arrebato era un sujeto conocido en la zona con el apodo de "El Droguita". A partir de esos datos, el personal policial inició un recorrido preventivo por los sectores cercanos con el objetivo de localizar al sospechoso.

En el operativo participaron el oficial ayudante Gabriel González, el cabo primero Gustavo Molina, a bordo del móvil H-101, y el cabo Néstor Ortiz, perteneciente a la Motorizada N.º 1, móvil H-2.

Tras recorrer distintos sectores, los uniformados localizaron al sospechoso en el interior del barrio Costa Canal II. Allí procedieron a interceptarlo y concretaron su aprehensión sin que trascendieran incidentes durante el procedimiento.

Pocos minutos después, los efectivos trasladaron al damnificado hasta el lugar donde se encontraba el aprehendido. La víctima lo reconoció nuevamente como la persona que momentos antes le había cometido el robo arrebato, circunstancia que quedó incorporada a las actuaciones policiales.

Con esos elementos, el personal actuante informó las circunstancias del procedimiento y solicitó las directivas correspondientes. El doctor Carlos Ponce dispuso el inicio del sumario judicial por el hecho investigado.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras continuaron las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio y reunir las pruebas que permitan avanzar con la investigación.