La Policía Federal Argentina logró detener este miércoles en Chimbas a un joven que permaneció prófugo de la Justicia Federal durante varios meses en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

El procedimiento se concretó alrededor de las 9:30 de la mañana y estuvo a cargo de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF), que ejecutó una orden de allanamiento librada por el Juzgado Federal interviniente. El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el Lote Hogar 15, donde los investigadores localizaron y aprehendieron al sospechoso, conocido en el ambiente como “El Gordo Cortéz”.

Cortéz fue trasladado a sede policial para quedar formalmente vinculado a una causa de estupefacientes.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el joven, de entre 22 y 24 años, registró un pedido de captura vigente desde 2025 por su presunta vinculación con una causa federal por infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

La búsqueda del acusado se extendió durante varios meses. De acuerdo con los antecedentes de la causa, efectivos federales realizaron un allanamiento en el mismo domicilio aproximadamente seis meses atrás, en el marco de una investigación por comercialización y tenencia de drogas. Durante aquel procedimiento, los uniformados secuestraron plantas de marihuana, cigarrillos armados con la misma sustancia y otros elementos de interés para la pesquisa.

El sospechso no opuso resitencia para el traslado a sede de la PFA.

Sin embargo, en aquella oportunidad el principal investigado logró escapar antes de ser detenido. Las fuentes indicaron que huyó por la parte posterior de la vivienda mientras los efectivos desarrollaban el operativo. Como consecuencia, quedó declarado prófugo de la Justicia Federal y comenzó una intensa tarea de búsqueda para dar con su paradero.

Durante ese procedimiento anterior, quien sí quedó detenido fue uno de sus hermanos, quien se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial también vinculado a la investigación que se llevaba adelante por infracción a la legislación de estupefacientes.

A partir de entonces, personal de la Policía Federal realizó diversas tareas de inteligencia y seguimiento con el objetivo de ubicar al sospechoso. Tras reunir nueva información, los investigadores establecieron que el joven se encontraba nuevamente en el domicilio de Chimbas.

A las 9.30 de la mañana de este miércoles los federlaes allanaron el domicilio del Lote Hogar 15 de Chimbas.

Con esos datos, el Juzgado Federal autorizó una nueva medida judicial que se concretó durante la mañana de este miércoles. Los efectivos irrumpieron en la vivienda y sorprendieron al acusado en el interior del inmueble, sin que pudiera escapar como había ocurrido meses atrás.

Finalmente, Cortéz quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia Federal, que continuará con el avance de la causa iniciada por presuntas infracciones a la Ley 23.737. Fuentes de la investigación señalaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes y permitió concretar la captura de uno de los prófugos que permanecía bajo seguimiento por parte de las fuerzas federales en la provincia.