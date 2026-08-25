Un procedimiento realizado por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 terminó con la detención de una pareja y la condena a prisión efectiva de un conocido delincuente, identificado en el ambiente delictivo como “El Portón Ávila”.

La investigación comenzó luego de que la Policía tomara conocimiento de dos hechos ocurridos en una agencia de venta de automóviles y motocicletas ubicada en inmediaciones de calle Mendoza y calle Cisneros, en Trinidad.

El primero se registró el 7 de agosto, cuando delincuentes sustrajeron una motocicleta de 110 cc. Días después, el 15 de agosto, intentaron llevarse otra moto, pero no lograron concretar el robo debido a la intervención de un transeúnte.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores. Se trataba de una pareja integrada por un hombre conocido como “El Portón Ávila” y una mujer de apellido Cardozo.

Con los elementos probatorios reunidos, la investigación quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, que solicitó las medidas judiciales correspondientes.

Parte de lo recuperado. (Gentileza)

Luego se realizaron dos allanamientos en viviendas del departamento Rawson. Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a Ávila y a Cardozo y secuestraron distintos elementos que fueron incorporados como prueba y que, según la investigación, permitieron acreditar la participación de ambos.

Todo lo secuestrado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Además, la Policía informó que Ávila ya se encontraba bajo investigación en al menos seis causas por diferentes delitos contra la propiedad, cometidos en distintos locales comerciales del departamento Rawson.

El hombre también contaba con un pedido de captura vigente solicitado por la UFI Delitos contra la Propiedad, situación que se sumó a los antecedentes de la investigación que terminó con su detención y posterior condena a prisión efectiva.