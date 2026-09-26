Dalmiro Gabriel Brizuela, conocido como “El Villa”, fue detenido en San Juan luego de permanecer prófugo y acumular varios pedidos de captura vinculados a hechos violentos. El joven, de 26 años, quedó nuevamente tras las rejas después de ser investigado por un intento de robo ocurrido en Santa Lucía.

La detención se concretó el pasado 23 de septiembre y permitió establecer que Brizuela tenía cuatro pedidos de captura en su contra. Tres habían sido solicitados por la UFI Genérica por distintas causas relacionadas con amenazas y episodios en los que habría efectuado disparos contra otras personas.

El hecho que terminó precipitando su captura ocurrió el 15 de septiembre. Según la investigación, Brizuela habría ingresado junto a un cómplice, identificado con el apellido Oviedo, a una vivienda de Santa Lucía.

Una vez dentro de la propiedad, los sospechosos habrían acorralado a los integrantes de una familia y les exigieron dinero en efectivo. Sin embargo, finalmente escaparon sin conseguir llevarse elementos de valor. Oviedo continúa prófugo y es buscado por la Justicia.

La investigación también permitió reconstruir parte de los movimientos realizados antes y después del hecho. Los involucrados se movilizaban en un Fiat Siena y, de acuerdo con lo reconstruido, al menos cinco personas habrían participado de distintas maniobras relacionadas con el episodio.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los antecedentes de Brizuela. La acusación por el intento de robo estuvo a cargo del ayudante fiscal Nicolás Zapata, de la UFI Delitos contra la Propiedad, junto a los fiscales Alejandro Mattar y Rosana Riveros, de la UFI Genérica.

“El Villa” fue formalmente imputado como autor del delito de tentativa de robo. Además, la Fiscalía informó que registra 14 procesos y detenciones por delitos contra la propiedad y que ya recibió dos condenas anteriores.

Una de esas penas terminó de cumplirla el 23 de septiembre de 2025. Posteriormente, en febrero de 2026, recibió una nueva condena a cinco meses de prisión efectiva.

Durante la audiencia, la defensa cuestionó las pruebas reunidas en la investigación y pidió evitar la prisión preventiva. Sin embargo, la Justicia tuvo en cuenta sus antecedentes y el riesgo de fuga y resolvió que permaneciera detenido preventivamente.

Por el momento, Brizuela quedó formalizado únicamente por la tentativa de robo investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad. Las otras causas que tramitan en la UFI Genérica todavía deberán ser tratadas en una audiencia posterior.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Oviedo, señalado como otro de los involucrados en el intento de robo ocurrido en Santa Lucía.