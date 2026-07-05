Un joven de 19 años fue aprehendido en la madrugada de este domingo en el barrio Bella Vista, en Pocito, luego de ser sorprendido con un arma de fuego y un arma blanca durante un operativo policial preventivo. Quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se concretó alrededor de las 03:17. Todo sucedió cuando personal de la Comisaría 7ª realizaba recorridas de seguridad en el interior del barrio, a la altura de la manzana M, en el marco de un operativo coordinado a partir de un aviso de Trueno Halcón.

En ese contexto, los efectivos observaron a un masculino cuyas características coincidían con las aportadas. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó descartar entre sus prendas un revólver calibre 22 corto, sin marca visible, y un arma blanca de fabricación casera tipo punta.

Ante esta situación, los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión del joven y al secuestro de ambos elementos, evitando que pudiera darse a la fuga o continuar con su accionar. El detenido fue identificado como Cortéz, de 19 años, con domicilio en el barrio Las Pampas, también en el departamento Pocito.

Desde el caso intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego”, además de las medidas procesales de rigor. El joven quedó a disposición de la Justicia.