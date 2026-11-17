Un grupo de al menos diez adolescentes protagonizó un violento robo bajo la modalidad piraña en una heladería y quedó registrado por las cámaras de seguridad. En apenas 30 segundos, los jóvenes ingresaron al comercio, asaltaron a clientes, saltaron el mostrador y se llevaron dinero, mercadería y objetos personales.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 16:24, en un local de la cadena Lucciano's, ubicado en el centro de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Las imágenes muestran cómo los integrantes del grupo ingresaron prácticamente al mismo tiempo y se distribuyeron dentro del comercio para concretar el asalto.

Mientras algunos saltaron el mostrador y fueron directamente hacia la caja registradora, otros se acercaron a dos mujeres que estaban consumiendo en el lugar y les robaron sus teléfonos celulares y carteras. En paralelo, otros integrantes comenzaron a llevarse productos exhibidos, entre ellos alfajores.

El violento momento quedó registrado por las cámaras

La secuencia duró poco más de 20 segundos y sorprendió tanto a los empleados como a los clientes. La cajera intentó esconder su teléfono detrás de la registradora cuando advirtió lo que ocurría, mientras los delincuentes avanzaban sobre el dinero y la mercadería.

Según trascendió, uno de los asaltantes llevó a la empleada hacia el sector de los baños mientras el resto terminaba de retirar el dinero de la caja.

Las imágenes de seguridad permitieron reconstruir el accionar del grupo y se convirtieron en una pieza importante para la investigación. Varios de los jóvenes ingresaron con el rostro descubierto.

Detuvieron a los adolescentes involucrados

La investigación avanzó a partir del seguimiento de las cámaras de seguridad y del trabajo conjunto entre la Policía bonaerense y el Centro de Monitoreo municipal.

Este martes 17 de noviembre se confirmó la detención de los adolescentes señalados por el robo. Las autoridades también anunciaron que convocarán a las familias de los menores para trabajar en un abordaje integral con las áreas de seguridad, niñez y educación.

El caso generó repercusión por la violencia del ataque, la cantidad de personas involucradas y la rapidez con la que lograron llevarse distintos elementos del comercio.