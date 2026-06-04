Detuvieron a la expolicía que grababa contenido erótico tras un choque fatal

Nicole Verón, la exintegrante de la Policía de la Ciudad que había alcanzado notoriedad pública tras ser expulsada de la fuerza por publicar contenido erótico utilizando prendas del uniforme policial, fue detenida este miércoles luego de verse involucrada en un choque fatal en la autopista Riccheri. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un arma de fuego y drogas en el vehículo en el que viajaba.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 23,6 de la autovía, en sentido hacia Ezeiza, y tuvo como protagonistas a una camioneta Ford Ecosport, un automóvil BMW y un Toyota Etios.

Como consecuencia del impacto, Hugo Javier López, de 48 años y conductor de la Ecosport, salió despedido del vehículo y murió en el lugar. En tanto, el conductor del Toyota Etios resultó ileso.

Según informaron fuentes policiales, el BMW era conducido por una joven de 21 años identificada como E.S., quien viajaba acompañada por una adolescente de 17 años y por Verón. Las circunstancias que desencadenaron el accidente aún son materia de investigación y las pericias accidentológicas continuaban realizándose para determinar las responsabilidades del caso.

Hallazgo de un arma y drogas

Tras el choque, efectivos policiales inspeccionaron el vehículo de alta gama y encontraron una pistola Bersa BPP calibre 9 milímetros con su cargador colocado y ocho municiones intactas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el arma habría sido ocultada debajo de uno de los asientos después del siniestro. Además, durante la requisa se secuestraron sustancias estupefacientes y elementos presuntamente utilizados para su fraccionamiento.

A partir de estos hallazgos, los investigadores comenzaron a analizar una posible vinculación con actividades de narcomenudeo, aunque esa hipótesis todavía se encuentra bajo investigación.

Verón fue trasladada a la Comisaría 4ª de Barrio Uno y quedó detenida bajo una imputación inicial por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Antecedentes

La mujer había sido expulsada de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2025 luego de una investigación interna que detectó publicaciones en plataformas para adultos donde aparecía utilizando elementos de la indumentaria policial.

En ese momento, las autoridades consideraron que la conducta era incompatible con los principios que rigen la función pública y dispusieron su cesantía tras poco más de tres años de servicio en la fuerza.

Tras la difusión del caso, Verón sostuvo públicamente que había recurrido a esa actividad por problemas económicos mientras atravesaba una licencia médica relacionada con un tratamiento derivado de una situación de violencia de género.

Además de la investigación administrativa que derivó en su expulsión, también se había promovido una denuncia judicial para determinar si existían posibles delitos vinculados con su actividad en plataformas de contenido para adultos.

Ahora, la exagente vuelve a quedar en el centro de una causa judicial, esta vez vinculada a un accidente vial con consecuencias fatales y a la presunta tenencia ilegal de armas y estupefacientes.