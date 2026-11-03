Detuvieron a los ladrones que le robaron al hijo de Munisaga en el parque

La Brigada de Investigaciones Central detuvo este lunes a A. R. de 16 años y A. B. de 15 años acusados de integrar la banda de los pirañas del Parque de Mayo. Los adolescentes cuentan con antecedentes policiales y cayeron tras un operativo por el asalto sufrido por el hijo del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, a quien golpearon en la cabeza para robarle su celular.

El violento suceso se produjo durante la noche del pasado sábado 24 de octubre, cerca de las 23:20 horas, en el cruce de las calles Las Heras y Rivadavia, en las inmediaciones del Centro Cívico. El joven de 16 años caminaba en soledad cuando resultó abordado violentamente por el grupo de delincuentes que actuó bajo la modalidad en patota para acorralarlo.

Los asaltantes le propinaron múltiples golpes en la zona craneal con el objetivo de sustraerle su teléfono celular iPhone 16 Plus, valorado en $2000000, para luego darse a la fuga rápidamente a la carrera. Tras la denuncia del hecho, las fuerzas policiales iniciaron las tareas de inteligencia correspondientes para dar con los responsables del ataque en la zona.

El análisis minucioso de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del área urbana resultó fundamental para la causa judicial. Los registros audiovisuales permitieron identificar con precisión a los dos menores de edad, quienes ya eran conocidos en el ámbito delictivo por cometer diferentes emboscadas a peatones que transitaban habitualmente por ese sector de la ciudad.

Con la orden emitida por la jueza María Julia Camus, titular del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, los efectivos concretaron los allanamientos este lunes por la mañana en los domicilios de los imputados. Durante los procedimientos se efectivizó la detención de ambos implicados, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia provincial.

Los dos acusados terminaron trasladados e internados de forma directa en las instalaciones del Centro de Admisión y Derivación. En tanto, las autoridades policiales continúan con las tareas investigativas y los rastrillajes operativos correspondientes con el propósito de lograr la recuperación del costoso dispositivo móvil que le sustrajeron a la víctima durante el asalto.