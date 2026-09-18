Un bebé de apenas 28 días permanece internado en estado crítico en Córdoba luego de que los médicos detectaran cocaína en su sangre y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Sus padres fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas mientras la Justicia intenta determinar cómo se produjeron las heridas y de qué manera la droga ingresó al organismo del recién nacido.

El caso ocurrió en Balnearia, localidad del departamento San Justo. Según la investigación, los padres llevaron al niño este jueves al hospital local porque presentaba cianosis e insuficiencia respiratoria. Tras recibir las primeras atenciones, fue derivado a un centro de mayor complejidad en San Francisco.

Los estudios médicos revelaron que el bebé tenía cocaína en el organismo, además de fracturas en el cráneo y en uno de sus omóplatos. Los investigadores buscan establecer si existen otras lesiones.

El fiscal Francisco Paygés, a cargo de la investigación, señaló que las heridas no se habrían producido todas al mismo tiempo. “Las lesiones son recientes y de larga data, es decir de más de 48 horas”, explicó, y sostuvo que esa circunstancia forma parte de los elementos que ahora deberá analizar la Justicia.

Los padres, identificados como Brisa Masilla, de 26 años, y Darío Fabián Bustos, de 33, negaron haber consumido sustancias. Sin embargo, una de las principales incógnitas de la causa es determinar si el pequeño estuvo en contacto directo con cocaína o si la sustancia pudo haber llegado a su organismo a través de la lactancia.

La Fiscalía analiza agravar la acusación

El fiscal también indicó que el cuadro de insuficiencia respiratoria podría estar vinculado con un posible síndrome de abstinencia. La historia clínica del parto, sin embargo, no había registrado signos de este tipo al momento del nacimiento.

Por ese motivo, los investigadores intentarán establecer si hubo consumo de sustancias durante el embarazo y reconstruir en qué circunstancias se produjeron las fracturas que presenta el recién nacido.

El bebé continúa bajo atención médica y con riesgo de vida. Su evolución será determinante para las próximas decisiones de la Fiscalía y podría derivar en una modificación de la imputación contra sus padres.

La madre tiene además otros dos hijos, de 10 y 12 años, quienes quedaron bajo resguardo de organismos provinciales de protección de la niñez. De manera provisoria permanecen al cuidado de su abuela mientras también se investiga si pudieron haber atravesado situaciones de violencia.