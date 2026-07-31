La búsqueda de Matías Ezequiel Marín concluyó este jueves por la tarde, cuando efectivos policiales lograron detener al hombre señalado por la investigación como el principal sospechoso del femicidio de Gema Álvarez. El procedimiento se llevó adelante en Villa Obrera, Chimbas, luego de varias horas de rastrillajes y tareas investigativas.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron a DIARIO HUARPE que el operativo se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Paisano, entre Baqueano y Domador. Hasta ese lugar llegaron los uniformados tras un aviso de vecinos que advirtieron la presencia del sospechoso. Al ingresar, encontraron a Marín con heridas compatibles, en principio, con lesiones autoinfligidas.

La captura puso fin al operativo desplegado desde la mañana, luego del ataque en el que perdió la vida Gema Álvarez, de 32 años. Desde las primeras horas, la Fiscalía había centrado la búsqueda en Marín, expareja de la víctima, a partir de distintos elementos incorporados a la investigación.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la UFI Delitos Especiales, el sospechoso habría aguardado a la mujer cuando salía de su vivienda para dirigirse a su lugar de trabajo. La pesquisa sostiene que la persiguió en un Volkswagen Gol Trend blanco, le cerró el paso mientras circulaba en motocicleta y luego la atacó con un arma blanca.

La autopsia determinó que Álvarez falleció como consecuencia de 31 heridas cortopunzantes. Además, descartó que el disparo efectuado por un efectivo policial que prestaba servicio adicional en una estación transformadora cercana haya tenido incidencia en el fallecimiento.

Tras la aprehensión, Marín quedó a disposición del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien continuará con las medidas procesales previstas para avanzar con la investigación y esclarecer las circunstancias del hecho.